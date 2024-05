Zmarł lekarz śp. Kazimierz Łączka. Przez lata pracował w Szpitalu w Rydułtowach. Pana doktora wspominają internauci Ireneusz Stajer

Doktor śp. Kazimierz Łączka przez wiele lat był pediatrą w Szpitalu w Rydułtowach Fb

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – czytamy słowa św. Jana Pawła II w nekrologu śp. lekarza Kazimierza Łączki, który ukazał się na stronie miasta Rydułtowy. Doktor przez wiele lat pracował w oddziale pediatrycznym rydułtowskiego szpitala, oddanym swojemu zawodowi pediatrą.