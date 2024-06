Rydułtowy zaprosiły mieszkańców i gości na grę terenową. Z Lufcikiem poszukali czystego powietrza. Czy dali radę? Zobaczmy ZDJĘCIA

Jak zaznacza, uczestnicy muszą pokonać trasę z dziewięcioma punktami po drodze, gdzie odgadują zagadki. Na mecie, również przy tężni rozwiązują hasło główne. Zadania są różne, trochę z matematyki, trochę z biologii, chemii. Nie mogło zabraknąć zadań związanych z projektem „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”. Sporo zagadek dotyczy ochrony powietrza.

- Poprzez grę terenową chcemy zachęcić mieszkańców do tego, żeby zaczęli się interesować albo poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny ochrony powietrza i smogu. Zachęcić do spacerów, integracji, do rozmów, a dzieci do zabawy – wskazuje Joanna Kosmala.