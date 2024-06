Pierwszy Festyn Rodzinny w wodzisławskim Radlinie II. Pokaz gołębi pocztowych, swojskie smaki i wiele innych atrakcji. Zobaczcie ZDJĘCIA

Trwa świetna zabawa na festynie rodzinnym w Wodzisławiu Śląskim Radlinie II. Prawdziwym hitem jest pokaz gołębi pocztowych. To wyjątkowo wytrzymałe ptaki, które mogą pokonywać bardzo duże odległości. I bez trudu wracają do swojego gołębnika. Podczas zawodów sportowych ptaki te wypuszczane są aż do Holandii. Ze względu na swoje zdolności nawigacyjne, były wykorzystywane w trakcie wojen. Z usług gołębi korzystano już w starożytnej Persji.

Ireneusz Stajer