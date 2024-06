Prof. Idzi Panic w wodzisławskim Pałacu Dietrichsteinów. Wykład badacza Całunu Turyńskiego. O zagadkach Nowego Testamentu ZDJĘCIA

Książka „Między Nazaretem a Golgotą” ukazała się wczesną wiosną. Porusza tematykę nowotestamentową. Otwiera pytanie o czas spisania dokumentów.

Jak dodaje, można to obrazowo pokazać tak, że nie będąc mechanikiem samochodowym może przykręcić podstawowe śrubki.

- Robię to, na czym się znam. Tematy nowotestamentalne mają na celu pokazanie realiów tamtych czasów, oczami ludzi z tamtych czasów. Przybycie Trzech Mędrców, Gwiazda Betlejemska, pokłon Trzech Króli; takie bardzo sympatyczne, proste, oczywiste sprawy – wyjaśnia profesor. - Jeżeli spojrzeć na to oczami tamtych ludzi i przez tekst grecki (nie tłumaczenie), to pokłon Trzech Króli nie był żadnym pokłonem, ale hołdem oddanym Bogu. Taki hołd oddawano władcom perskim i tylko władcom perskim. Nie wolno było paść na twarz przed inna osobą. I oni padają na twarz przed dzieckiem, co jest wręcz niewyobrażalne. Robią to bez najmniejszego zawahania – dodaje.