Zwiedzanie wodzisławskiej szczeliny przeciwlotniczej. Jej budowę zaplanowali Polacy, wznieśli Niemcy. O obiekcie opowiedzą rekonstruktorzy

Wodzisławska szczelina została wzniesiona na początku lat 40. XX wieku przez Niemców, choć wcześniej już za czasów II Rzeczpospolitej planowano jej budowę. Co więcej, wiosną 1939 r. Rada Miejska zabezpieczyła pieniądze pod budowę tego obiektu. Budowa szczeliny miała rozpocząć się późnym latem 1939 r. Tak naprawdę do końca nie wiadomo czy budowy w 1939 r. nie rozpoczęli jeszcze Polacy a zakończyli ją w latach 40 XX wieku Niemcy. Podczas budowy obiektu niestety bezpowrotnie zniszczono znajdujące się w tym miejscu pozostałości dawnego wodzisławskiego zamku ukryte głęboko pod ziemią.

Po szczelinie seniorów oprowadzi znawca dziejów II wojny światowej, prezes Stowarzyszenia GRH "Powstaniec Śląski" - Kazimierz Piechaczek. Prowadzący opowie o tym, co się działo w trakcie wspomnianej wojny na ziemi wodzisławskiej, omówi i pokaże broń, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy niemieckich, polskich, radzieckich i wyposażenie wojskowych szpitali.

W 2009 r. archeolodzy właśnie pomiędzy szczeliną a pałacem odkopali ocalałe fragmenty wodzisławskiego zamku. Obiekt ten to typowa dla tamtych czasów szczelina przeciwlotnicza, w której w czasie wojny częściowo ukrywali się okoliczni mieszkańcy i która miała im zapewnić bezpieczeństwo w czasie bombardowań miasta.

Długa na 100 metrów

Sama szczelina długa jest na ok. 100 metrów. Wybudowana w kształcie „zygzaków”, które miały na celu ochronę poszczególnych części szczeliny i niedopuszczenie do jego całkowitego zniszczenia i śmierci wszystkich osób ukrywających się w niej w przypadku bezpośredniego trafienia bombą. Ściany obiektu wykonane są z cegły, zaś strop w kształcie łuku z betonu. Dawniej w środku znajdowały się ubikacje oraz była zmagazynowana żywność znajdowały się tam również sienniki do spania oraz agregat prądotwórczy i wentylator.

Do dziś obiekt jest utrzymywany. W schronie znajduje się również instalacja elektryczna.