100-lecie Górnika Radlin. Wielki turniej na zakończenie. Zawodnicy z kilku cenionych polskich klubów zmierzyli się na radlińskim boisku

Finałowy turniej w Radlinie

To był wielki finał setnych urodzin Górnika Radlin, podczas którego na boisku piłkarskim zmierzyli się najlepsi zawodnicy z kilku cenionych polskich klubów. W sobotę 1 lipca, na boisku głównym w Radlinie odbył się turniej finałowy „Puchar 100 lat Górnika Radlin”, podczas którego wystąpili zawodnicy z Ruchu Chorzów, Wisły Kraków, Elany Toruń, Unii Oświęcim, Unii Racibórz, a także Górnika Radlin. Z każdego półgodzinnego spotkania wyłoniono najlepsze drużyny, które rozegrały między sobą mecz o trofeum turnieju.

100-lecie KS Górnik Radlin

Z "Orła Ema-Obszary" do Górnika Radlin

Historia radlińskiego klubu piłkarskiego sięga 10 maja 1923 roku, gdy w gospodzie Roberta Barteczki w Radlinie odbyło się zebranie entuzjastów piłki nożnej. Wówczas powołano do życia owarzystwo gry piłki nożnej "Orzeł Ema-Obszary". Choć losy radlińskich piłkarzy nie były łatwe, w 1938 roku zdobyli oni Puchar Rybnickiego Gwarectwa Węglowego oraz wywalczyli awans do I ligi śląskiej. Dalszą walkę o wysokie pozycje przerwała jednak wojna.

Lecz to właśnie później piłkarze z Radlina odnosili największe sukcesy. W grudniu 1947 roku pokonali czołowy zespół w kraju - AKS Chorzów - aż 7:2. W 1949 roku doszło do fuzji ówczesnego TS Błyskawica Radlin (dziś Górnik Radlin) i KS Rymer Niedobczyce. Piłkarze pod nowym szyldem szybko awansowali do ligowej czołówki. W 1950 roku piłkarze Górnika grali już w I lidze, a rok później wywalczyli wicemistrzostwo ligi.