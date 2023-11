Bójka zawodników podczas meczu Odra Wodzisław - ROW 1964 Rybnik. Niezwykle emocjonujące starcie zwycięskie dla piłkarzy z Rybnika

Emocjonująca walka o finał Pucharu Polski

Niezwykle emocjonująco wyglądał sobotni mecz Odry Wodzisław, która u siebie zmierzyła się z ROW-em 1964 Rybnik. Piłkarze zagrali o finał Pucharu Polski podokręgu Rybnik. Najwięcej emocji pojawiło się w 64 minucie meczu, gdy piłkarze obu drużyn ruszyli do walki. I to dosłownej. Bójka rozegrała się na polu karnym. W pewnym momencie, zawodnik ROW-u Rybnik ruszył w kierunku piłkarza Odry Wodzisław. Po chwili, dołączyli do nich kolejni piłkarze. Emocje próbowali ostudzić sędziowie i szkoleniowcy. Całość starcia opublikował slaskisport.tv.