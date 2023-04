24-latek zdemolował mercedesa w Wodzisławiu. Zdarzyło się to na Osiedlu XXX-lecia. Był tak agresywny, że policjanci założyli mu kask

4 kwietnia, po godzinie 20 policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego wodzisławskiej jednostki pilnie udali się na Osiedle XXX-lecia, gdzie według zgłoszenia wandal miał niszczyć zaparkowany samochód.

- Na miejscu mundurowi zastali kopiącego w samochód mężczyznę, natychmiast go obezwładnili i zatrzymali. Stróże prawa musieli założyć mu kask zabezpieczający i kajdany zespolone, ponieważ mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu.

24-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w asyście policji został przewieziony przez karetkę ratownictwa medycznego do szpitala, a następnie trafił za policyjne kraty. Kiedy wytrzeźwiał, śledczy przedstawili mu zarzut zniszczenia mienia; przyznał się do winy. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Właściciel zniszczonego mercedesa wstępnie oszacował straty na kwotę 2 tysięcy złotych.