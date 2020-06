Basen w Wodzisławiu Śl. gotowy do otwarcia. Kiedy znów popływamy na Mancie?

Woda wypełniła nieckę po wcześniejszej wymianie materiału filtracyjnego. W sumie to 500 tysięcy litrów. Ponadto kasa zostało oszklona, a na terenie obiektu rozstawiono środki do dezynfekcji dłoni. Następnie wykonane będą niezbędne badania sanitarne wody, zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia, na wyniki których standardowo należy oczekiwać około 14 dni. Kiedy zatem nastąpi otwarcie?

Nie zostaną otwarte sauny. MOSiR stoi na stanowisku, że przy obecnych obostrzeniach dwie osoby w saunie to zdecydowanie za mało, aby koszty funkcjonowania się zbilansowały. Do września nie będzie też zorganizowanych zajęć dla grup.

Co ważne, klienci nie mają się czego obawiać. Chlor skutecznie likwiduje wszelkie bakterie w wodzie. Największym zagrożeniem są ciągi komunikacyjne, gdzie można spotkać potencjalnie zakażoną osobę. Zalecany jest dystans i noszenie masek. Takie powierzchnie jak klamki czy poręcze będą regularnie dezynfekowane. Pracownicy będą nosili rękawiczki i przyłbice.

Będzie drożej

Wciąż nie zapadła decyzja w jakich godzinach otwarty będzie basen Manta w Wodzisławiu Śl. Niewykluczone, że nadal czynny będzie od 6 do 21, ale pod uwagę jest brany scenariusz krótszej pracy, np. od 8 rano.

Trwają też analizy co do wysokości cen biletów. Podwyżka jest możliwa, ale nie przesądzona. Jak słyszymy, nie będzie to wielka różnica. Ostateczna decyzja należy do prezydenta miasta, który może zmienić cennik zarządzeniem. Obecnie trwają analizy, również w oparciu o sytuację na rynku.