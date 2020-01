Będzie zakaz palenia węglem w Wodzisławiu Śląskim?

Każdego roku Wodzisław Śląski zajmuje niechlubne miejsce na mapie smogowej Polski i Europy. Wodzisławianie rocznie przez 110 dni oddychają rakotwórczym powietrzem (prawo dopuszcza 35 tzw. smogowych dni). Miasto od lat zachęca do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, na ile może dopłaca do wymiany kotłów. To jednak cały czas za mało, bo powietrze wciąż jest fatalne. Nic więc dziwnego, że pojawiły się o wiele bardziej radykalne kroki.

Zakaz palenia węglem w Wodzisławiu Śląskim?

Jeszcze pod koniec 2019 roku do Urzędu Miasta wpłynął apel Izby Gospodarczej o podjęcie prac nad zakazem palenia węglem na terenie Wodzisławia Śląskiego.

- Jak Państwo wiecie, wprowadzono już taką uchwałę w Krakowie i kolejne miasta przymierzają się do takich działań. Jak widać dobre praktyki już istnieją, wystarczy je powielić i wcielić w życie. Racibórz już głośno mówi o pracy nad taką uchwałą, więc nie bądźmy ostatni - czytamy w piśmie Krzysztofa Dybca. prezesa Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.