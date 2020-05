Biblioteka w Wodzisławiu Śl. ponownie otwarta. Przyłbice, płyny dezynfekcyjne, kwarantanna książek i... winda

Po dwóch miesiącach przymusowej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa i decyzjami rządu, ponownie otwarta została Biblioteka w Wodzisławiu Śl.

- Było nam bardzo miło usłyszeć, że nareszcie można książki wymienić, że znów będzie co czytać, co słuchać, że dobrze widzieć znajome twarze. Chociaż z wymaganymi ograniczeniami, to ze wzajemnym zrozumieniem i humorem. Książki i płyty stęsknione czekają w rezerwacjach, na zamówionych (mailowo, przez FB) stosikach, a te które oddajecie, przechodzą przymusową, tygodniową kwarantannę w wydzielonym miejscu (magazynie) i są chwilowo niedostępne - przyznają pracownicy Biblioteki w Wodzisławiu Śl.