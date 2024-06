Kibice z Pszowa zagrzewają reprezentację Polski do walki podczas Euro 2024. Stworzyli piosenkę "Chcemy gola". Powstał do niej nawet klip Piotr Chrobok

Trio z Pszowa pod nazwą "Wąsate flow" stworzyło piosenkę z okazji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Utwór ma zagrzewać reprezentację Polski do walki. Jego tytuł to "Chcemy gola". Został do niego nawet zrealizowany klip. Powstawał między innymi na stadionie Górnika Pszów.