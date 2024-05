Były piłkarz Odry Wodzisław i GKS-u Jastrzębie potrzebuje pieniędzy na rehabilitację. Ryszard Staniek po udarze walczy o powrót do zdrowia

Były piłkarz Odry Wodzisław i GKS-u Jastrzębie, Ryszard Staniek po udarze walczy o powrót do zdrowia

W przeszłości brylował na boisku. Grał dla Odry Wodzisław, GKS-u Jastrzębie. U szczytu kariery reprezentował barwy hiszpańskiej Osasuny. Z Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa bił się o krajowe tytuły i sięgał po Puchar, a także Superpuchar Polski ze stołeczną drużyną. Na koncie ma kilkanaście meczów w reprezentacji Polski, w tym spotkania w olimpijskiej kadrze, z którą wywalczył srebro na Igrzyskach w Barcelonie. Do dziś to ostatni tak duży sukces piłkarskiej reprezentacji.

Teraz Ryszard Staniek - bo to jego piłkarski życiorys - nie gra już piłkę. Rozgrywa jednak inny ważny - posługując się piłkarską terminologią - "mecz". Były piłkarz, mający obecnie 53 lata, przed rokiem przeszedł udar. Do teraz nie odzyskał pełni sprawności. Do tej jest mu zresztą daleko. Udar mózgu wyrządził prawdziwe spustoszenie w organizmie występującego kiedyś na pozycjach pomocnika i napastnika, zawodnika.