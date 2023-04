Ktoś kupił drewno z lasu w Rogowie, a ktoś inny je zabrał. Policja ustaliła sprawcę. Jak 28-latek tłumaczył ze swego czynu?

Mieszkaniec powiatu wodzisławskiego w Nadleśnictwie w Rybniku zakupił drewno. Pochodziło z lasu w Rogowie. Mężczyzna sobie drzewo pociął, poukładał na stertę i przygotował do wywózki. Jednak nie zdążył go zabrać, ponieważ drewno "wyparowało".

- Gorzyccy mundurowi ustalili, iż pocięte i poukładane drewno z lasu zabrał 28-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Mężczyzna, jak tłumaczył, był przekonany, że wolno tak robić. Zapakował więc drewno do swojego samochodu i w taki sposób przewiózł do domu - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka komendy w Wodzisławiu.

Policjanci w jego garażu znaleźli pryzmę drewna o wymiarach ponad metr na ponad dwa metry i wysokości niemal metr. 28-latek usłyszał zarzut kradzieży drzewa z lasu, przyznał się do popełnienia tego wykroczenia. Policjanci wysłali do sądu wniosek o ukaranie młodzieńca. Grozi mu areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 5 tysięcy złotych lub nagana. Odnalezione przez mundurowych drewno trafiło do prawowitego właściciela.