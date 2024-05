Mieczysław Kieca poparł Łukasza Kohuta jako kandydata w eurowyborach. "Wróg nie jest na Zachodzie, wróg jest na Wschodzie"

W środę 22 maja, poparcia dla Łukasza Kohuta, kandydata do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej, udzielił Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. W trakcie krótkiego wystąpienia, europoseł Kohut, który ubiega się o kolejną kadencję zaznaczał, że w przeciwieństwie do niektórych polityków, jest posłem regionalnym.

- Kocham to miejsce, kocham Śląsk. Walczę o śląską kulturę, język śląski w Parlamencie Europejskim. W ciągu ostatnich pięciu lat udało się nagłośnić sprawę śląską, nie tylko w Brukseli, Strasburgu, ale i w Warszawie. Ale nie tylko to - utrzymanie miejsc pracy, rozporządzenie metanowe, to coś co się udało w tej kadencji PE zmienić, doprowadzić do lepszych rozwiązań dla całego regionu. Jestem posłem regionalnym, dlatego walczę o niego w Parlamencie Europejskim - mówił Łukasz Kohut.