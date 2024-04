Reanimacja na drodze w Rydułtowach. Lądował śmigłowiec na ul. Raciborskiej obok galerii handlowej - ZDJĘCIA

Śmigłowiec LPR lądował w Rydułtowach. Doszło do zatrzymania krążenia

We wtorek 23 kwietnia, przed godziną 9 nad ranem, służby ratunkowe zostały wezwane na ulicę Raciborską w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim, gdzie jak wynikało z pierwszych informacji przekazywanych przez internautów, miało dojść do potrącenia pieszego. Informacje te nie potwierdziły się. U 34-letniego pasażera samochodu osobowego doszło do zatrzymania krążenia.