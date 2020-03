Piłkarka SWD Wodzisław nagrała piosenkę o koronawirusie. Oliwia Kąsek w czwartek zaśpiewa w TVP

Oliwia Kąsek w prostych słowach trafiających do młodych ludzi śpiewa o zagrożeniu epidemią koronawirusem, ale także o tym by nie panikować i zachowywać się odpowiedzialnie. 17-letnia zawodniczka SWD Wodzisław wskazuje w swoim utworze co można robić w tych trudnych czasach, a czego należy unikać.

- Oliwia gra jeszcze w juniorkach występując w naszej drużynie walczącej w Centralnej Lidze Juniorów o tytuł mistrza Polski. Jest także zgłoszona do drużyny seniorek SWD Wodzisław grającej w grupie południowej I ligi kobiet. Dziewczyna jest duszą towarzystwa i jest bardzo lubiana przez koleżanki, ale o tym, że gra na gitarze dowiedziałem się dopiero po opublikowaniu jej nagrania - powiedział Klimek.