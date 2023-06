Próba porwania dziewczynki w Radlinie? Mężczyźni zaczepili ją pod szkołą, mieli proponować podwózkę i czekoladę

To daleko idące stwierdzenie, lecz wygląda na to, że w Radlinie dwaj mężczyźni próbowali uprowadzić kilkuletnią dziewczynkę. Pod jedną z tamtejszych szkół podstawowych, mężczyźni w wieku ok. 20 i 40 lat, mieli podjechać samochodem do dziecka i zaproponować mu podwózkę i wyjście na lody.

Dziewczynka nie skorzystała z propozycji nieznajomych mężczyzn i uciekła. Gdy dotarła do domu, o wszystkim powiedziała swojej mamie. Ta z kolei zamieściła opis całej sytuacji w internecie.