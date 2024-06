Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Animacje, gry i zabawy, dmuchańce, zjeżdżalnie, konkurencje sportowe czy możliwość zwiedzenia strażackiego wozu bojowego, to tylko niektóre z atrakcji, które pojawiły się na piątkowym "Festynie z rodziną zastępczą" w Wodzisławiu Śląskim. To wydarzenie, którego celem było zwrócenie uwagi na problemy rodzin zastępczych i budowanie pozytywnej atmosfery wokół rodzinnej pieczy zastępczej.

Nieznani jak na razie sprawcy stoją za wysadzeniem bankomatu, do którego doszło w Godowie (pow. wodzisławski). Wiadomo, że w wyniku wybuchu zniszczony został bankomat, a dodatkowo jego siła sprawiła, że udało się wejść także do banku. Skradzione zostały pieniądze, jednak mundurowi nie ujawniają w jakiej kwocie.

RYDUŁTOWY. To największe (powierzchnia 37 ha, objętość 13,3 mln m sześc.) i najwyższe (od podstawy mierzy ok. 134 m) zwałowisko skały płonnej w Europie. I ogromny problem dla mieszkańców Rydułtów. Sprasowane wnętrze zwałowiska pali się, a temperatura sięga tam nawet 600 – 800 stopni C! Dym, smród, hałas, skalne drobinki dają się we znaki ludziom i środowisku. Miasto domaga się natychmiastowego zaprzestania prac na hałdzie, a burmistrz zawiadomiła prokuraturę oraz inne organy.