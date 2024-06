Przegląd prasy 23.06.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

Z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów - w tym kostki brukowej i stanu poszczególnych kamienic - odwzorowany został rynek w Wodzisławiu Śląskim z czasu przełomu XIX i XX wieku, który przedstawiono na makiecie. Rynek, który wręcz zniknął z powierzchni ziemi podczas walk w II wojnie światowej odtworzyło wodzisławskie Muzeum. To w nim można go podziwiać.

Po nocnych i porannych ulewach do godziny 7.00 w sobotę, 22 czerwca 2024 roku straż pożarna interweniowała czterdzieści sześć razy – głównie w powiatach cieszyńskim, wodzisławskim oraz pszczyńskim. Zdaniem rzeczników to znacznie mniej akcji niż po burzach, jakie nawiedziły region w ciągu tygodnia. Nie zanotowano jak dotąd zalań ani podtopień, a interwencje były związane głównie z powalonymi drzewami i połamanymi konarami.

