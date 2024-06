Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

SPORT. GKS Naprzód 23 Rydułtowy, w sobotę 15 czerwca, świętował awans do piłkarskiej Ligi Okręgowej. Dzisiejszy ostatni mecz z Rymerem Rybnik nie miał znaczenia co do ostatecznej pozycji w tabeli rybnickiej Klasy A. Już przed spotkaniem wiadomo było, że w najbliższym sezonie rydułtowianie po pięciu latach przerwy wrócą na szósty szczebel rozgrywek. Wspaniałą fetę po meczu przygotowali piłkarzom kibice, którzy skandowali nazwę klubu i wystrzelili race.

Szukasz taniego mieszkania w woj. śląskim? Sprawdź najnowsze oferty. Polskie Koleje Państwowe wyprzedają mieszkania w naszym regionie, oferując przy tym bardzo atrakcyjne ceny dla potencjalnych nabywców. W naszej galerii znajdziesz 15 najciekawszych ogłoszeń. Ceny nieruchomości uzależnione są od lokalizacji, metrażu i stanu technicznego lokali.