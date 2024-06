Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dojdzie do zmian wikarych w parafiach. Jak co roku archidiecezja katowicka opublikowała listę dekretów. Kilka dni po informacjach dotyczących proboszczów, wiemy o zmianach wikarych. Napisano także, gdzie trafi trójka nowo wyświęconych księży. Sprawdź zmiany.

To było fascynujące spotkanie z niezwykłym człowiekiem. W sobotę, 8 czerwca, w muzeum prof. Idzi Panic opowiedział o narodzinach swoich historycznych pasji, wodzisławskim dzieciństwie, naukowych sukcesach i porażkach. Profesor zaprezentował swoją nową książkę „Między Nazaretem a Golgotą”. Uczestnicy zastanawiali się nad prapoczątkami Wodzisławia Śląskiego.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. 8 czerwca, przy siedzibie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wodzisław Śląski, trwa „Festyn Rodzinny na Radlinie II”. Impreza zakończyć się ma około godz. 22. To jest pełen atrakcji dzień dla całych rodzin. Takie festyny są organizowane we wszystkich wodzisławskich dzielnicach.

6 czerwca, w Wodzisławskim Centrum Kultury, na Gali Sportu poznaliśmy najlepszego Sportowca oraz Trenera ubiegłego roku. To wodzisławianie zdecydowali, komu przyznać nagrody główne. Sportowcem Roku 2023 został Mateusz Mitko z Octagon Team, a tytuł Trenera Roku 2023 otrzymała Sandra Pniak z Akademii Sportowej Top Team. W trakcie tego wydarzenia uhonorowani zostali także wodzisławscy sportowcy reprezentujący różne dyscypliny, działacze, sponsorzy i przyjaciele sportu. Przyznana została także Nagroda Specjalna. Do kogo powędrowały jeszcze laury?

ROZRYWKA. W piątek 7 czerwca, w Wodzisławskim Centrum Kultury odbył się wyjątkowy koncert "Dzieci - Rodzicom". To wydarzenie, pełne emocji i wzruszeń, zostało zorganizowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, którzy swoim talentem i zaangażowaniem przygotowali niezapomniany występ dla swoich najbliższych. Koncert otworzyła wicestarosta Barbara Chrobok.

POWIAT WODZISŁAWSKI. Wraz z wakacjami powróci promocja w Wodzisławskiej Komunikacji Autobusowej obsługiwanej przez PKS w Raciborzu. To bilet sieciowy za jedyne 29,99 zł. W tej cenie będzie można jeździć dowolną liczbę razy na wszystkich uruchamianych w wakacje liniach w okresie od 22 czerwca aż do 31 sierpnia.

W sumie cztery kilometry liczy sobie trasa, jaką do pokonania będą mieli uczestnicy charytatywnej imprezy "Zedrzyj szczewiki dla Bereniki". Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc Berenice Borkowskiej. Nastolatka urodziła się z różnorakimi schorzeniami i lekarze diagnozowali, że nigdy nie będzie samodzielnie chodzić. Teraz Berenika nie tylko chodzi, ale robi to sprawnie. Wciąż potrzebuje jednak rehabilitacji i ortez.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Policjanci z drogówki ujęli 57-letniego kierującego, który stracił panowanie nad swoim pojazdem i w Krostoszowicach wjechał w murek. Jak się okazało, miał on w organizmie 3 promile alkoholu. Teraz grozi mu kara nawet trzech lat lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie.

Najzabawniejsze plakaty wyborcze! Kampania to zazwyczaj kopalnia śmiesznych haseł i plakatów! W tłumie kandydatów politycy próbują się wykazać nadzwyczajną kreatywnością... wszak trzeba zaistnieć i przykuć uwagę w "tłumie" innych plakatów na słupach czy płotach. Chwytliwe hasło, zabawne zdjęcie, humorystyczna grafika... Los bywa przewrotny, czasami kombinacja nazwisk na plakatach, również potrafi rozbawić! Zobaczcie sami, na co kandydaci do Parlamentu Europejskiego wpadli w tym roku!