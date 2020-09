Przegląd tygodnia w Wodzisławiu Śląskim, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.08 do 5.09.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Wodzisław Śląski od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię". 📢 Co będzie się działo? Weekendowy rozkład jazdy w Wodzisławiu Śląskim Kino weekendowe, Narodowe Czytanie "Balladyny", Wodzisławski Jarmark Staroci... Zobaczcie, co się będzie działo przez weekend w Wodzisławiu Śl. Dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na najbliższe dni przygotowaliśmy zestawienie imprez i wydarzeń organizowanych w naszym mieście.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Jacek Sasin o przyszłości górnictwa: Zamykanie kopalń jest nieuchronne Proces zamykania kopalń jest procesem nieuchronnym, ponieważ on jest bardzo ściśle związany z polityką energetyczną i polityką klimatyczną UE - powiedział wicepremier Jacek Sasin w porannej rozmowie RMF FM. To poważna zapowiedź. Do tej pory ze strony polityków obozu rządzącego padały głównie zapewnienia o obronie górnictwa i niezamykaniu kopalń. 📢 Najlepsze MEMY o Wodzisławiu Śląskim. Z czego śmieją się internauci? Jak internauci postrzegają Wodzisław Śląski? Na pewno z przymrużeniem oka. Bywają dowcipni, czasem ironiczni. Sprawdź stworzone przez nich DEMOTYWATORY i MEMY o naszym mieście. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Wodzisław Śląski: Wybuchła butla z gazem. Jedna osoba trafiła do szpitala W domu w Wodzisławiu Śląskim wybuchła butla z gazem. Do wybuchu doszło w czwartek, 3 września, w godzinach porannych. W budynku znajdowało się w tym czasie pięć osób, jedna z nich z poparzeniami drugiego stopnia została zabrana do szpitala.

📢 Elektryczny autobus PKS na testach w powiecie wodzisławskim W powiecie wodzisławskim na liniach powiatowych obsługiwanych przez PKS w Raciborzu będzie kursował elektryczny autobus marki SOR. Pojazd czeskiego producenta będzie testowany przez trzy tygodnie. 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek. 📢 Matylda i Mateusz z powiatu wodzisławskiego wśród najzdolniejszej młodzieży w Polsce Zakończył się szósty obóz naukowy ADAMED SmartUP dla uzdolnionej młodzieży. Wśród 50 nastolatków, biorących w nim udział, dwoje jest z powiatu wodzisławskiego. To Matylda Kołek z Bełsznicy i Mateusz Kołek z Bluszczowa. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zdecydowali się spędzić na nauce biologii molekularnej i fizyki kwantowej, robotyki i nanotechnologii czy podstaw nauk medycznych. Z prowadzącymi zajęcia łączyli się jednak z własnych domów – wyjątkowo tegoroczny obóz był wydarzeniem online.

📢 Koniec korków na głównym skrzyżowaniu w Rydułtowach? W sobotę ruszą prace nad poprawą przepustowości Nie będzie już korków na głównym skrzyżowaniu w Rydułtowach? Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg będą tam prowadzone prace związane z poprawą bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania. Na ich czas wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, zaś na poszczególnych wlotach ulic zawężane będą pasy ruchu. Kierowco, utrudnień należy się spodziewać w najbliższą sobotę. 📢 Zmiany w rozkładzie jazdy i udogodnienia w podróżowaniu autobusami PKS w powiecie wodzisławskim Dostosowanie rozkładu jazdy do dwuzmianowości w powiatowych szkołach, nowy elektroniczny system zakupu biletów okresowych, zakup biletów jednorazowych poprzez aplikację czy możliwość płacenia kartą w autobusie – takie nowości czekają na pasażerów powiatowej komunikacji autobusowej. 📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię". 📢 Nowy rok szkolny w Wodzisławiu Śl. w czasach pandemii koronawirusa. "Wszyscy cieszymy się, że dzieci wracają do ławek"" 375 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Wodzisławiu Śl. To wyjątkowy 1 wrzesień. Uroczyste akademie odbyły się tylko dla pierwszoklasistów. Pozostali uczniowie inaugurowali rok szkolny w swoich klasach. - Wszyscy cieszymy się, że uczniowie wrócili do szkół - usłyszeliśmy przed Szkołą Podstawową nr 3 w Wodzisławiu Śl.

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też je popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w historii Polski - zdjęcia

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?