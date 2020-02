Radlin: Miała być impreza, a skończyło się na rozboju i areszcie

W piątek (14 lutego) do radlińskich policjantów zgłosił się 34-latek, który powiadomił o kradzieży pieniędzy w kwocie ponad 1200 zł.

Jak ustalono, do przestępstwa doszło tego samego dnia. Wówczas pokrzywdzony pobrał należności za wykonywane prace dorywcze, a następnie udał się do jednego ze sklepów, gdzie zakupił alkohol. Następnie poszedł do domu koleżanki, gdzie szybko znalazł kompanów, z którymi zaczął się raczyć tym trunkiem. Wówczas podejrzany zauważył, że 34-latek posiada większą gotówkę. Chwilę później, sprawca wykorzystując stan upojenia alkoholowego oraz używając siły fizycznej, skradł koledze zarobione pieniądze.

Radlińscy funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali podejrzanego o ten czyn mężczyznę kilkanaście minut po otrzymanym zgłoszeniu. Jak się okazało, mężczyzna to recydywista. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zadecydował o umieszczeniu 51-latka w tymczasowym areszcie.