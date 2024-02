Zabójstwo w Radlinie! Sprawcy po wszystkim próbiowali spalić zwłoki? Zatrzymano 5. osób

20 lutego br. około godziny 4.30 radlińska Policja została powiadomiona o awanturze, do której miało dojść na terenie pustostanu przy ul. Mariackiej w Radlinie. Wysłani na miejsce mundurowi zauważyli pożar wskazanego w zgłoszeniu pustostanu oraz przyległych szałasów. Natychmiast powiadomili straż pożarną. W trakcie prowadzonych czynności gaśniczych strażacy natrafili na zwłoki mężczyzny. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wykonali czynności procesowe z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Według wstępnych ustaleń śledczych do zgonu 47-letniego mężczyzny doszło w wyniku działania przestępczego. Radlińscy i wodzisławscy policjanci, dzięki intensywnie prowadzonym czynnościom, zatrzymali do sprawy 5 mężczyzn w wieku od 30 do 66 lat. Gdy 4 mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani i zwolnieni. Natomiast 50-letni podejrzany usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty - zabójstwa, kierowania gróźb karalnych oraz sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, za co grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych i prokuratora, decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany. Wszczęte w tej sprawie prokuratorskie śledztwo pozwoli wyjaśnić szczegóły tego zdarzenia.