Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. będą mieć nowego dyrektora. Tomasz Kaliciak rezygnuje

Dyrektor Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śl. rezygnuje

Zaledwie cztery miesiące potrwa misja Tomasza Kaliciaka na stanowisku dyrektora Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śl. Z końcem marca odejdzie z pracy.

- Odchodzę ze względów osobistych - przyznaje Tomasz Kaliciak, dotychczasowy dyrektor SKM.

Przypomnijmy, stanowisko objął 1 grudnia (jego poprzedniczka też zrezygnowała i poprosiła o przeniesienie na wcześniej piastowane przez nią stanowisko). Wcześniej Tomasz Kaliciak przez wiele lat pracował na stanowisku sekretarza Urzędu Miasta Raciborza. W Wodzisławiu Śląskim od początku nie miał łatwego zadania.

Przede wszystkim nie ułatwiał mu tego tegoroczny budżet, zbliżony do tego z 2019 roku, co przy zwiększonej płacy minimalnej i pozostałych rosnących kosztach mogło przyprawiać o ból głowy. Do tego musiał się też zmierzyć z nie najlepszą atmosferą wśród załogi, głównie zaniepokojonej o przyszłość ich pracy i Służb Komunalnych Miasta.