Wielkie grillowanie z Olkiem Zniszczołem w Wodzisławiu. Wybitni fachowcy i znany skoczek pokażą jak to robić najlepiej. Oto program imprezy OPRAC.: Ireneusz Stajer

13 maja odbędzie się wielkie grillowanie z Olkiem Zniszczołem i ZPM Tomaszny na rynku w Wodzisławiu Śl. ZPM Tomaszny

W najbliższą sobotę, 13 maja na wodzisławskim rynku będzie unosił się dym palących się grilli, a wraz z nim zapach niesamowitego mięsa - przygotowanego pod okiem fachowców. To wszystko za sprawą IV Wspólnego Grillowania z ZPM Tomaszny, które potrwa od godz. od 11:00 do 20:00. Jedną z gwiazd wydarzenia będzie Aleksander Zniszczoł, który opowie o swojej pasji do steków a skokach narciarskich. W programie wiele innych atrakcji!