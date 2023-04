Wiosenny Park Miejski zwany Zamkowym w Wodzisławiu. W tle słynny Pałac Dietrichsteinów i młoda para złapana w naszym obiektywie ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Mamy to! Na Śląsk wreszcie dotarła wiosna, choć jeszcze nie w pełnej okazałości. Wybraliśmy się z obiektywem do Parku Miejskiego (Zamkowego) w sercu Wodzisławia Śląskiego, by sprawdzić jej oznaki w terenie. Mieliśmy też szczęście spotkać młodą parę przemierzającą parkową aleję od zabytkowego Pałacu Dietrichsteinów, od którego miejsce to wzięło nazwę.