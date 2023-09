Wodzisław Śl. Piknik W klimacie PRL. Starsi przypomnieli sobie o dawnej siermiężnej Polsce, dla młodych była to lekcja historii ZDJĘCIA

W rolę konferansjera w mundurze milicjanta wcielił się Mariusz Chłapek ze Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznych Piechota. Kiedy do Mariusza dołączył kolega w mundurze ZOMO, zrobiło mi się nieswojo. Tacy właśnie funkcjonariusze w latach 80. ubiegłego wieku „pałowali” np. studentów, którzy wracali z Mszy św. w katowickiej katedrze inaugurującej nowy rok akademicki.

- Mamy tutaj wiele eksponatów, jak np. pralkę Franię, która w tamtych czasach stanowiła przedmiot pożądania wielu gospodyń domowych. Jak już ktoś miał szczęście kupić Franię, transportowało się ją często do domu na dachach samochodów. Wśród pokazywanych rzeczy są też ówczesne proszki do prania, mydła – można zobaczyć jakie to było proste, prymitywne – mówi pan Mariusz.