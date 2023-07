Wspominamy powódź stulecia na Śląsku! Minęło już 26 lat! Aż 55 osób straciło życie... Wstrząsający fotoreportaż

Powódź stulecia – 26 lat od kataklizmu, w którym zginęło 55 osób. Zobaczcie wstrząsający fotoreportaż Dziennika Zachodniego z 1997 roku

Powódź stulecia w 1997 roku - 5 miliardów dolarów strat

W Rybniku ciała zmarłych wypływały z wody. Wstrząsający obraz

Tak wyglądał zalany Racibórz i Śląsk. Zobaczcie wstrząsający fotoreportaż

Czego nas nauczyła powódź z 1997 roku?

Widoku zalanego Raciborza w lipcu 1997 roku nie zapomnę do końca życia

Poniżej reportaż opublikowany w Dzienniku Zachodnim w 1997 roku

- Obrazu z godziny 4 nad ranem, z wtorku na środę, nie zapomnę nigdy. Jak przyjechałem z domu w środę, to urząd był pod wodą, więc nie było do niego dojścia. Dworzec w perspektywie ulicy Mickiewicza wystawał z wody, ale gdzieś na dwa metry. Do dworca dojścia nie było. Most Zamkowy był zalany. Dzielnica Ostróg była odcięta. Ludzie byli zaskoczeni. Tym, którym wcześniej proponowaliśmy ewakuację, raczej się na to nie godzili i dzisiaj ja to rozumiem. Mieli swoje historyczne doświadczenia, więc powiedzieli nie. Tak szczególnie było na Płoni. Na Ostrogu też woleli pilnować swojego dobytku. Do mostu docierali ludzie pływającymi różnymi obiektami, bo łodzi przecież nie było. Każdy płynął na tym, czym mógł. Jakimiś pontonami ludzie dopływali do czubku mostu, który wystawał i stamtąd przesiadali się na inny środek transportu, czepiali się liny i przez strażaków, ratowników i wszystkich, którzy chcieli zaangażować się w pomoc, przeprawiali tych ludzi - opowiadał nam 5 lat temu Andrzej Markowiak, w 1997 roku prezydent Raciborza.