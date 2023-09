Za darmo autobusami komunikacji miejskiej w Wodzisławiu. To w Dniu Bez samochodu. Jakie trzeba spełnić warunki, by skorzystać z promocji?

Sprawdź, kiedy przyjedzie autobus

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Wodzisławiu Śląskim mogą sprawdzić w swoim smartfonie lub na komputerze realny czas przyjazdu autobusów na wybrany przystanek. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę internetową (otwiera się w nowym oknie) lub pobrać aplikację KiedyPrzyjedzie.

System zapewnia pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu ich środków transportu, a przewoźnikom daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Informacje są aktualizowane co 15 sekund. Pasażer korzysta z serwisu bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu (w komputerze bądź urządzeniu mobilnym).