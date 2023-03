Zawody akrobatyki rekreacyjnej w Wodzisławiu. Wystartowało aż 210 pasjonatów tańca i gimnastyki. Od sześciolatków po dorosłych! ZDJĘCIA

- To już piąta edycja naszych zawodów, zatem możemy mówić o malutkim, pierwszym jubileuszu. Kiedy robiłem zawody po raz pierwszy po cichu marzyłem, żeby pomysł się przyjął i aby kolejne edycje były coraz lepsze i coraz bardziej wyczekiwane przez zawodników. Tak się właśnie stało, z czego jestem bardzo dumny. Organizacja zawodów to spore wyzwanie logistyczne, ale kiedy widzę znakomite efekty, radość dzieciaków i dumę rodziców ze swoich pociech, wiem, że jest to inicjatywa warta tego wysiłku – mówi pan Marcin