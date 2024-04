Kwiecień w Wodzisławiu Śląskim: Przegląd prasy z marca 2024 w Wodzisławiu Śląskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu wodzisławskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu wodzisławskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu wodzisławskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Piękne kobiety z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Jak prezentowały się podczas półfinału? Sprawdź teraz galerię ze ZDJĘCIAMI Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

📢 Worek medali dla zespołu DanceCap z Wodzisławia Śląskiego. Młodzi artyści stali na podium mistrzostw Polski i VIVERSO’2024 ZDJĘCIA Młodzi artyści szkoły tańca DanceCap w Wodzisławiu Śląskim z Mistrzostw Polski KM IDO MODERN & CONTEMPORARY 2024 w Kielcach oraz XI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca VIVERSO’2024 w Rybniku przywieźli worek medali. Z jakim wynikami artyści zakończyli udział w tych tanecznych zawodach? Poznajcie DanceCap, który rozsławia ziemię wodzisławską i Śląsk w całej Polsce.

Prasówka kwiecień Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Marcin Piwoński, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego bez tajemnic ZDJĘCIA W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Wodzisławia Śląskiego poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Marcin Piwoński, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

📢 Kandydaci na wójta Marklowic w wyborach samorządowych 2024. Jest ich troje. Dudziak-Radecka, Mika, Winkler. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Marklowic w powiecie wodzisławskim będzie walczyć troje kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Wodzisław Śląski w świątecznym wydaniu. Miasto wygląda wyjątkowo pięknie. Pojawiły się nowe ozdoby wielkanocne ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Jak co roku pracownicy Służb Komunalnych Miasta zadbali o to, by Wodzisław Śląski wyglądał wyjątkowo na Wielkanoc. Nowością są pisanki na stelażach, których design nawiązuje do świątecznych materiałów promocyjnych miasta, czyli życzenia wielkanocne w miejskich social mediach i na billboardach Świąteczny Wodzisław zachwyca.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy kandydatów na prezydenta i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy na wybranych przez siebie polityków. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej. 📢 Nagrody powiatu wodzisławskiego dla ludzi kultury i sportowców. Gala w Radlinie. Kto otrzymał statuetkę za swoje osiągnięcia? ZDJĘCIA POWIAT WODZISŁAWSKI. Sportowcy i działacze kultury. W Radlinie miała miejsce Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz w Dziedzinie Kultury. W tym roku laury trafiły do 52 osób. - Gala, która łączy sportowców i ludzi kultury, podczas której możemy się przekonać, że w wyśmienitej kondycji są nie tylko sportowcy, ale i kultura powiatu wodzisławskiego. To co Was łączy, to m.in. dyscyplina i zaangażowanie, dążenie do doskonałości i promocja powiatu – mówił starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Kto został uhonorowany?

📢 Pod Wodzisławiem wypiekają na WIELKANOC ciasto z kiełbasą! To Święcelnik - zobacz zdjęcia POŁOMIA. Ze świętami Wielkanocy w należącym do gminy Mszana (w powiecie wodzisławskim) sołectwie Połomia jest ściśle związana tradycja wypiekania święcelników. To bardzo ważne wydarzenie w domach połomian, które ma miejsce zwykle w Wielki Piątek. Wypiekiem tradycyjnie zajmują się głownie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi, którym przewodzi niestrudzenie od lat Maria Trojan. Wytworzony przysmak trafia za darmo do zaprzyjaźnionych kół gospodyń i nie tylko. Jaki jest przepis na tę unikalną w skali Polski potrawę?

📢 Przed świętami do 16. godzin bez prądu? Planowane są wyłączenia. Oto LISTA miast i terminy [25 - 28 III 2024] WAŻNE. W dniach od 23 do 28 marca 2024 r. zaplanowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim tuż przed świętami! Przerwy wyniosą maksymalnie do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Marzysz o domu w górach? Zobacz 12 najtańszych nieruchomości w pow. żywieckim. Ceny już od 49 tys. zł! sprawdź te OFERTY INWESTYCJE. Nieruchomość w górach położona na ładnej widokowej działce - to ciekawa opcja na inwestycję, gdy nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku! Zebraliśmy dla Was 12 najtańszych domów do kupienia w miejscowościach pow. żywieckiego. Sporo z nich wymaga remontu, jednak lokalizacja i cena z działkę - jest BARDZO atrakcyjna. Sprawdź te oferty. 📢 Wodzisławskie Kokoszyce z ośrodkiem kultury. Miasto szykuje się do przebudowy pustostanu. Powstanie obiekt ze szkła i betonu ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Miasto szuka nowych miejsc pod działalność kulturalną. Jak zapowiedział na briefingu prasowym prezydent Mieczysław Kieca, w dzielnicy Kokoszyce powstanie ośrodek kultury. Placówka znajdzie siedzibę w budynku przy ulicy Młodzieżowej 49, który obecnie stoi pusty. Dom trzeba będzie wyremontować i zaadaptować dla potrzeb instytucji kultury. Oto szczegóły projektu, który z pewnością ucieszy mieszkańców.

📢 Kobiety na zdjęciach Marioli Jordan z Rydułtów. Zasłynęła wystawą fotografii amazonek. Będą następne projekty. Zobaczcie ZDJĘCIA RYDUŁTOWY, Fotografuje od dziecka. Zanim jednak rydułtowianka Mariola Jordan wróciła do pierwotnej pasji, zdążyła ukończyć szkołę pielęgniarską i 12 lat kierowała renomowaną korporacją finansową w Katowicach. Zasłynęła w ubiegłym roku wystawą zdjęć kobiet – amazonek w Rydułtowskim Centrum Kultury. Szykuje się do kolejnych projektów, których tematem będą oczywiście kobiety. Mariola zdecydowała bowiem, że będzie fotografowała panie, niezależnie od wieku i obfitości kształtów. Jakie ma jeszcze pomysły ta niesamowita rydułtowianka?

📢 Śląscy strażacy walczą w futsalowych mistrzostwach w Lubomi! To już 30. turniej o puchar komendanta wojewódzkiego PSP. Kto wygra? ZDJĘCIA LUBOMIA. Trwają 30. Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Futsalu. Mecze rozgrywane są w hali widowiskowo-sportowej w Lubomi (powiat wodzisławski). 23 drużyny zaczęły rywalizację 20 marca, która potrwa do piątku. W ostatnim dniu poznamy medalistów turnieju. Głównym trofeum jest puchar śląskiego komendanta PSP, a pierwsze trzy zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Jak wygląda rywalizacja?

📢 Planowane są czasowe wyłączenia w woj. śląskim. Nawet 16 godzin BEZ PRĄDU! Gdzie i kiedy? Lista miast i terminy [18 - 22 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 TU w woj. śląskim jest tylko JEDEN kandydat na burmistrza! Tam będą WYBORY 2024... bez konkurencji! Kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze mogły zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. Zgodnie z listą opublikowaną przez Państwową Komisję Wyborczą , w wyznaczonym terminie w sześciu miastach woj. śląskiego zgłosiło się tylko po jednym kandydacie na burmistrza! I co teraz? Sprawdź których miast dotyczy sprawa...

📢 Wodzisław Śląski - wybory 2024 do Rady Miejskiej. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. KANDYDACI na radnego - zobacz listy! Wybory 2024 w Wodzisławiu Śląskim. Kto jest na listach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Miejskiej Wodzisławia Śląskiego? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

