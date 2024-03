Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Worek medali dla zespołu DanceCap z Wodzisławia Śląskiego. Młodzi artyści stali na podium mistrzostw Polski i VIVERSO’2024 ZDJĘCIA ”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Worek medali dla zespołu DanceCap z Wodzisławia Śląskiego. Młodzi artyści stali na podium mistrzostw Polski i VIVERSO’2024 ZDJĘCIA Młodzi artyści szkoły tańca DanceCap w Wodzisławiu Śląskim z Mistrzostw Polski KM IDO MODERN & CONTEMPORARY 2024 w Kielcach oraz XI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca VIVERSO’2024 w Rybniku przywieźli worek medali. Z jakim wynikami artyści zakończyli udział w tych tanecznych zawodach? Poznajcie DanceCap, który rozsławia ziemię wodzisławską i Śląsk w całej Polsce. 📢 Wybory 2024. Marcin Piwoński, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego bez tajemnic ZDJĘCIA W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Wodzisławia Śląskiego poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Marcin Piwoński, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

📢 Wybory 2024. Mieczysław Kieca, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego bez tajemnic ZDJĘCIA W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Wodzisławia Śląskiego poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Mieczysław Kieca, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydaci na wójta Godowa w wyborach samorządowych 2024. Jest ich trzech. Adamczyk, Krakowczyk, Szuścik. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Godowa w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwoje kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na wójta Marklowic w wyborach samorządowych 2024. Jest ich tylko dwoje. Dudziak-Radecka i Mika. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Marklowic w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwoje kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Kandydaci na wójta Lubomi w wyborach samorządowych 2024. Jest ich tylko dwóch. Burek i Wolny. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Lubomi w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na wójta Mszany w wyborach samorządowych 2024. Jest ich tylko dwóch. Szymanek i Wala. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Mszany w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Kandydaci na wójta Gorzyc w wyborach samorządowych 2024. Jest ich tylko dwóch. Jakubczyk i Kubica. Kim są, co robią? ZDJĘCIA Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Gorzyc w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Kandydaci na burmistrza Radlina w wyborach samorządowych 2024. Jest ich czworo. Klima, Podleśny, Sitek, Szindler. Kim są? ZDJĘCIA Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko burmistrza Radlina będzie walczyć pięciu kandydatów, to dwie panie i dwóch panów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Kandydaci na prezydenta Wodzisławia Śl. w wyborach 2024. Kieca, Piwoński, Szatyło, Szwagrzak, Szymczak Jest ich czworo. Kim są? ZDJĘCIA Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko prezydenta Wodzisławia Śląskiego będzie walczyć pięciu kandydatów, to sami panowie. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Premiera książki "Skrzacie opowieści" w Wodzisławiu Śląskim. To długo oczekiwana publikacja autorstwa wodzisławian. Co zawiera? ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Z niecierpliwością wielu mieszkańców Wodzisławia Śląskiego wyczekiwało tej premiery! W piątek, 5 kwietnia o godz. 17:00, w Pałacu Dietrichsteinów odbędzie się premiera książki "Skrzacie opowieści". To wyjątkowe dzieło stworzone zostało przez wodzisławian. W środku znajduje się siedemnaście fascynujących historii opowiadających o odwadze, sile wspólnoty, przyjaźni oraz odkrywaniu magii w codzienności. Kto zilustrował tę wyjątkową publikację? 📢 Nagrody powiatu wodzisławskiego dla ludzi kultury i sportowców. Gala w Radlinie. Kto otrzymał statuetkę za swoje osiągnięcia? ZDJĘCIA POWIAT WODZISŁAWSKI. Sportowcy i działacze kultury. W Radlinie miała miejsce Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz w Dziedzinie Kultury. W tym roku laury trafiły do 52 osób. - Gala, która łączy sportowców i ludzi kultury, podczas której możemy się przekonać, że w wyśmienitej kondycji są nie tylko sportowcy, ale i kultura powiatu wodzisławskiego. To co Was łączy, to m.in. dyscyplina i zaangażowanie, dążenie do doskonałości i promocja powiatu – mówił starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Kto został uhonorowany?

📢 Pod Wodzisławiem wypiekają na WIELKANOC ciasto z kiełbasą! To Święcelnik - zobacz zdjęcia POŁOMIA. Ze świętami Wielkanocy w należącym do gminy Mszana (w powiecie wodzisławskim) sołectwie Połomia jest ściśle związana tradycja wypiekania święcelników. To bardzo ważne wydarzenie w domach połomian, które ma miejsce zwykle w Wielki Piątek. Wypiekiem tradycyjnie zajmują się głownie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi, którym przewodzi niestrudzenie od lat Maria Trojan. Wytworzony przysmak trafia za darmo do zaprzyjaźnionych kół gospodyń i nie tylko. Jaki jest przepis na tę unikalną w skali Polski potrawę?

📢 Samochody Google znów w Polsce! Które miasta odwiedzą... i kogo przyłapią? Oto LISTA 2024 r. Zobacz NAJCIEKAWSZE zdjęcia Charakterystyczne samochody GOOGLE ponownie będą jeździć po Polsce! Przed nami aktualizacja usługi Street View 2024. Pojazdy Google odwiedzą każde województwo! W których miastach się pojawią i kiedy? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

📢 Przed świętami do 16. godzin bez prądu? Planowane są wyłączenia. Oto LISTA miast i terminy [25 - 28 III 2024] WAŻNE. W dniach od 23 do 28 marca 2024 r. zaplanowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim tuż przed świętami! Przerwy wyniosą maksymalnie do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Rozpoczyna się remont dwóch dróg w Radlinie. Na inwestycję powiat wodzisławski zyskał dofinansowanie. Kierowców czekają spore utrudnienia RADLIN. Zaraz po świętach Wielkanocy, we wtorek 2 kwietnia, rozpocznie się przebudowa ulicy Głożyńskiej w Radlinie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Rymera do skrzyżowania z ulicą Strzody. Z kolei na 3 kwietnia zaplanowano początek robót na samej ulicy Rymera. Całkowity koszt obu inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł. Będą utrudnienia dla kierowców.

📢 Wodzisławskie Kokoszyce z ośrodkiem kultury. Miasto szykuje się do przebudowy pustostanu. Powstanie obiekt ze szkła i betonu ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Miasto szuka nowych miejsc pod działalność kulturalną. Jak zapowiedział na briefingu prasowym prezydent Mieczysław Kieca, w dzielnicy Kokoszyce powstanie ośrodek kultury. Placówka znajdzie siedzibę w budynku przy ulicy Młodzieżowej 49, który obecnie stoi pusty. Dom trzeba będzie wyremontować i zaadaptować dla potrzeb instytucji kultury. Oto szczegóły projektu, który z pewnością ucieszy mieszkańców.

