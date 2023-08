Zielony piknik na Rydułtowskiej Rafie. Dzieci i dorośli stworzyli mini ogród społeczny. Z jakich roślin go skomponowali? ZDJĘCIA

- Dzisiejsze spotkanie to inicjatywa mieszkanki Rydułtów w ramach projektu „W cieniu Szarloty. Jak budować potencjał miasta Rydułtowy”, realizowanego z mikro dotacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przekazane środki są kierowane na działania oddolne mieszkańców. Tym razem tworzymy nieduży ogród społeczny – mówi Dorota Honisz z CRIS-u.

Na wydarzenie w ramach Budżetu Równych Szans! przyszły do Rydułtowskiej Fikołkownii Rafa całe rodziny. W organizację zaangażowało się Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS).

- Idea jest taka, że spotykają się dorośli, dzieci i tworzą ogród społeczny powstaje ze środków norweskich. Potem animatorka opowie w przystępny sposób o roślinach. Dzieci będą miały grę terenową i konkurs rzeźby w piasku. Dysponuje nimi Szarlota Lab w Rydułtowach - zaznacza Wioleta Szczepanik-Jaskuła, inicjatorka przedsięwzięcia Garden of dreams,

Kolejne spotkania w ramach Szarlota Lab

Dzieci współtworzyły ogród pod fachowym okiem Karoliny Czech, właścicielki jednej z rydułtowskich kwiaciarni. Została zaproszona na festyn, aby pomóc maluchom w skomponowaniu roślin oraz ich posadzeniu w kamiennych pojemnikach. Powstał fajny mini ogród z dodatkowymi elementami, jak np. figurka jeża czy skrzata.

- Posadziliśmy kwiaty, poziomki, zioła, lawendy, trawy ozdobne, iglaki. Myślę, że będą cieszyły mieszkańców – uśmiecha się pani Karolina.

Kolejne spotkania z cyklu „W cieniu Szarloty… zaplanowano na jesień. W programie są zajęcia z gotowania. Niby każdy tu umie, ale specjaliści pokażą, jak to robić, by ograniczyć ilość produktów i odpadów do minimum. Szykuje się też następna „zielona” inicjatywa. Pszczelarze posadzą rośliny miododajne.