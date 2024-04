Ulica do centrum przesiadkowego w Rydułtowach już z nazwą. Wybrali ją sami mieszkańcy. Były propozycje, które mogły zaskoczyć ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Nowa droga, prowadząca przez tereny pokopalniane ma już swoją nazwę. Została wybrana przez mieszkańców. Najpierw, od 9 lutego składali propozycje różnych nazw tej ulicy, łączącej centrum przesiadkowe z ulicą Adama Mickiewicza. Inwestycja ta pozwoliła skomunikować nowy teren w mieście, przy nieczynnym szybie Leon III – mówi burmistrz Rydułtów, Marcin Połomski. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (36 zdjęć)

RYDUŁTOWY Ulica Kolejowa. Tak nazwano drogę do powstającego centrum przesiadkowego. Miasto ogłosiło konkurs, na który wpłynęło 18 propozycji, a wygrała Wiktoria Kopka ze swoją ulicą Kolejową. Nazwa nawiązuje do funkcji tego miejsca. Na centrum przesiadkowe przeznaczono bowiem teren starego dworca kolejowego. Z Funduszy Norweskich zagospodarowano już otoczenie zaplanowanego nowego budynku. Miasto chce go postawić dzięki unijnej dotacji.