Zmalowali małym pacjentom w Rydułtowach niespodziankę. Uczniowie udekorowali ściany postaciami z bajek. Zobaczcie ich prace ZDJĘCIA

W związku z konieczną reorganizacji oddziału pediatrycznego w Rydułtowach, wyodrębniono pomieszczenie na świetlicę dla małych pacjentów. Nie może to być jednak miejsce "nijakie". Stąd pomysł ozdobienia go pracami plastycznymi, które umilą dzieciom pobyt w szpitalnym oddziale. Robotę powierzono tym, dla których nie jest to pierwszyzna - uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim.

- W szpitalu wskazano miejsce, a za jego metamorfozę wzięła się młodzież wodzisławskiego „Tischnera”. Uczniowie ozdobili ściany własnoręcznie namalowanymi obrazkami. I tak w świetlicy można znaleźć między innymi niedźwiedzia, myszkę, małpkę czy lisa - wskazuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu.

Kolorowe obrazki z pewnością umilą czas powrotu do zdrowia najmłodszym pacjentom Szpitala w Rydułtowach.

Inicjatywa została zrealizowana dzięki pieniądzom przekazanym przez samych uczniów, rodziców oraz wychowawcę.