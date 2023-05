Dzień otwartej strażnicy w Wodzisławiu Śl. Były prezentacje strażaków i policjantów. Na pokazy zaproszono dzieci szkolne ZDJĘCIA

- Zaprosiliśmy dzieci i młodzież z powiatu wodzisławskiego do zwiedzania naszej komendy, jednostki ratowniczo-gaśniczej, sprzętu. Jednocześnie przygotowaliśmy szereg atrakcji razem z: inspekcją transportu drogowego, centrum powiadamiania ratunkowego w Katowicach oraz policją i strażą miejską – wylicza kapitan Sebastian Bauer, rzecznik prasowy komendy PSP w Wodzisławiu Śl.



Strażacki tor przeszkód

Furorę wśród dzieci robił… krokodyl – maskotka inspekcji transportu drogowego. Maluchy przytulały się do zielonego stwora i fotografowali. Strażacy zademonstrowali, jak dostają się do samochodu z zakleszczonym w środku pasażerem. Później był pokaz udzielania rannemu pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej. Zobaczyliśmy również wyposażenie strażaka, który wyjeżdża do pożaru. Jak trudne warunki panują podczas gaszenia ognia, można było przekonać się w ćwiczebnym namiocie, wypełnionym dymem. Dzieciom zafundowano także strażacki tor przeszkód, na końcu którego był wąż gaśniczy z wodą, strumieniem należało trafić w środek planszy. Strażacy ochotnicy mieli ze sobą quad, na którym mali uczestnicy dnia otwartego mogli sobie posiedzieć.



Oddawali krew w ambulansie

Policjanci przywieźli sprzęt do obezwładniania przestępców, np. kajdanki czy pałkę służbową. Pokazali, jak uzywa się tych akcesoriów w akcji. Podczas imprezy można było również oddać krew. Przed budynkiem komendy stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Wydarzeniu patronowali: komendant powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim, starosta wodzisławski i prezydent Wodzisławia.