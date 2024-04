Festiwal fast foodów w Wodzisławiu Śląskim. Autorska kuchnia oraz inne specjały "rządzą" na rynku. Wydarzenie potrwa do niedzieli ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Food Fest w Wodzisławiu Śl. zaczął się w piątek i potrwa do niedzieli. Restauracje na kołach proponują wiele pyszności z całego świata. W menu znajdują się między innymi wołowe burgery, hot-dogi, amerykańskie kanapkowe klasyki - philly cheesetake. W mobilnych lokalach gastronomicznych serwowane są również słodkie przekąski. Ireneusz Stajer

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Autorska kuchnia, specjały z całego świata i pyszne desery pod chmurką? Tak! Do niedzieli 7 kwietnia, na rynku w Wodzisławiu Śląskim, potrwa Food Fest! czyli zlot foodtrucków. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do rodzinnego świętowania. Nie brakuje także dmuchańców dla najmłodszych. Co można zjeść na wodzisławskim festiwalu pyszności?