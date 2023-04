Interna w Wodzisławiu po remoncie przyjmie pierwszych pacjentów. Za trzy dni oficjalne otwarcie. Chorzy będą mieli tu dużo lepiej ZDJĘCIA

Oddział w nowej lokalizacji będzie liczył 45 łóżek – 35 z przenoszonego oddziału z Rydułtów oraz 10 z oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Wodzisławiu Śl. Obiekt dysponuje salami jedno i wieloosobowymi – wszystkie z łazienkami. W budynku zainstalowano windę oraz infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie higieny osobom leżącym. Na korytarzach zainstalowano monitoring.

Poza standardowymi salami chorych w oddziale powstały sale do monitorowania stanu pacjentów wymagających wzmożonej obserwacji zdrowotnej. Znalazła się również izolatka z pełnym węzłem sanitarnym, pracownia usg i rtg oraz pomieszczenie do wykonywania prób wysiłkowych. Ciekawostką jest przygotowane dla pacjentów stanowisko komputerowe z dostępem do sieci Internet, umożliwiające im zachowanie kontaktu ze światem zewnętrznym.

Obiekt został wyposażony w nowoczesną instalację ppoż, a także schludne szatnie dla personelu.

Pacjenci do nowo wyremontowanego oddziału trafią 1 maja.

Inwestycja kosztowała ponad 5,6 mln zł, z czego 5 mln zł stanowiły środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 600 tys. zł stanowił wkład z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.