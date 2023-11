Kilka suchych zbiorników uchroni Rydułtowy. Jeden podziemny basen już powstał, buduje się kolejny. Poznajcie szczegóły planu! ZDJĘCIA

System podziemnych suchych zbiorników retencyjnych ma ochronić centrum Rydułtów przed podtopieniami. Obecnie to duży problem, który doskwiera mieszkańcom.

- Wykonaliśmy już podziemny suchy zbiornik retencyjny pod parkingiem przy ulicy Chopina. Jego pojemność wynosi 450 metrów sześciennych. Trwają prace związane z budową drugiego tego typu zbiornika pod parkingiem przy ulicy Ofiar Terroru. To plac naprzeciw magistratu. Będzie mógł pomieścić 700 metrów sześciennych wód opadowych. Oprócz tego realizowany będzie rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny, który odprowadzi nadmiar deszczówki z tego zbiornika do zbiornika retencyjnego Barbara. To suchy zbiornik retencyjny, zlokalizowany za ratuszem - mówi Mariusz Szewczyk, naczelnik wydziału infrastruktury miejskiej Urzędu Miasta Rydułtowy.