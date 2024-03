Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl. będzie rozbudowany. Na Trzech Wzgórzach powstanie m.in. tor rowerowy slopstyle. Poznaj szczegóły OPRAC.: Ireneusz Stajer

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim będzie w tym roku zmodernizowany i rozbudowany UM Wodzisław/Adam Gottscholl

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" to centrum wypoczynkowo-rekreacyjne, które cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnej społeczności. Miasto podejmuje szereg działań, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce. W tym roku zostanie m.in. przeniesiony wybieg dla psów w lepsze dla czworonogów miejsce, opracowany projekt modernizacji amfiteatru, wykonany tor rowerowy typu slopstyle, wymieniona nawierzchnia boiska do gier różnych, rozpoczęta budowa przyłącza pod lodowisko. Jakich zmian możemy spodziewać się jeszcze w 2024 roku?