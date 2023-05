Majowe święta w Rydułtowach. Hołd bohaterom pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa. Przy tężni zorganizowano piknik dla mieszkańców ZDJĘCIA

Uczestnikom obchodów zafundowano mnóstwo atrakcji. Wokół stawu Machnikowiec odbyły się biegi sztafetowe dzieci i młodzieży. Przy tężni można było zrobić sobie pamiątkową przypinkę z RCK Feniks oraz dowiedzieć się wielu historycznych ciekawostek na wystawie Muzeum Wojny Obronnej '39 Rybnik! Z ekspozycją przyjechał do Rydułtów z Rybnika-Kłokocina Marcin Ruś, który od lat zbiera elementy uzbrojenia, umundurowanie oraz wszelkiego innego wyposażenia Wojska Polskiego z września 1939 roku. O tematyce tej może opowiadać godzinami, wiedzę ma ogromną. Na świątecznym pikniku dzielił się tymi informacjami z licznymi zwiedzającymi jego wystawę.

- Trzymam w ręku karabinek Mausera wzór 29 (powtarzalny z zamkiem czterotaktowym, kalibru 7,9 mm) polskiej produkcji. Była to standardowa broń używana w Wojsku Polskim od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej, czyli września 1939 roku. Karabinek został skonstruowany na podstawie niemieckiego Mausera 98 k. Polscy inżynierowie wprowadzili do niego pewne przeróbki dostosowane do potrzeb naszej armii – powiedział reporterowi DZ pan Marcin.