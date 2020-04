Maseczka dla głodnych z Mszany. Nie zdejmując, zjesz przekąskę. Jedyny taki prototyp. Zobaczcie

Maseczki dla wiecznie głodnych w Mszanie

Od miesiąca w pracowni krawieckiej w Gogołowej należącej do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie maszyny do szycia rozgrzane są do czerwoności. Każdego dnia powstaje tam około 300 maseczek ochronnych. Trafiły do szpitala zakaźnego w Raciborzu, instytucji w gminie Mszana, a także do mieszkańców. Mimo ciężkiej pracy humory nie opuszczają pracowników GOKiR.

W przerwie na kawę powstał tam projekt maseczki dla... wiecznie głodnych! Od tradycyjnej różni się tym, że posiada zakręcany gwint od butelki. Po zdjęciu korka można raczyć się przekąskami.