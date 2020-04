Kilkadziesiąt osób protestowało na granicy w Chałupkach. - Chcemy wrócić do pracy, bo nie mamy za co żyć - mówili pracownicy firm w Czechach

Spacer po granicy

Spacer po granicy, to głos rozpaczy pracowników transgranicznych. W związku z pandemią koronawirusa polski rząd mocno utrudnił im życie. Od ponad miesiąca każda osoba wracająca do kraju musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie. W praktyce uniemożliwia to pracę.

Do wybuchu pandemii koronawirusa każdego dnia do zakładów w Czechach dojeżdżało codziennie kilka lub nawet kilkanaście tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Była jeszcze możliwość pozostania za naszą południową granicą. Ci, którzy na to się zdecydowali, musieli liczyć się z długą rozłąką z rodziną (nie wielu na to się zdecydowało).

W efekcie wielu mieszkańców naszego regionu z dnia na dzień straciło pracę (zwłaszcza zatrudnieni w agencjach pracy), pozostało na niskich świadczeniach postojowych lub musieli skorzystać z bezpłatnego urlopu. Rodziny osób pracujących w Czechach znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego też w ten weekend w niektórych miejscowościach przygranicznych Polacy postanowili zaprotestować w formie... spaceru.