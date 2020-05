Koronawirus w Wodzisławiu Śl.: Wyszliśmy na ulice. Nie każdy zakłada maskę...

Nie każdy zakłada maskę

Wróciło życie na ulice naszych miast. Po zluzowaniu obostrzeń rządowych i otwarciu parków, za oknem widać znacznie więcej osób. Nie tylko wychodzą do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby. Załatwiają też mniej pilne, ale równie ważne sprawy, spacerują. Wszyscy muszą nosić maseczki ochronne. Niestety, o ile większość je nosi, to już na ulicach widać lekceważenie tego nakazu. Zwłaszcza wśród osób młodych (to jednak mniejszość), które na domiar złego coraz częściej w większym gronie spędzają czas wolny, np. przy grillu.