Michał Lorek, radny z Pszowa, złożył mandat. Powodem jest skarga, która trafiła do urzędu miasta. W tle ma być życie prywatne rajcy

- Z tego miejsca chciałem oświadczyć, że byłem, jestem i będę mieszkańcem Pszowa – co mi się zarzuca - i nikt mi tego nie odbierze. Wydawało się, że najlepszym potwierdzeniem tego faktu o zaufaniu do mojej osoby był mój wynik wyborczy. Bo to nikt inny jak właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej kto może ich najskuteczniej reprezentować w radzie miasta. Rozumiem, że moje życie prywatne, które w ostatnich latach dość mocno się skomplikowało, mogło nasuwać w tym względzie pewne wątpliwości. Jednak powtarzam po raz kolejny – byłem, jestem i będę mieszkańcem Pszowa – powiedział podczas sesji Michał Lorek.