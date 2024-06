Nowy sprzęt dla straży pożarnej w Wodzisławiu Śl. To niezbędne urządzenia używane w akcjach bojowych. Co i za ile dostali strażacy ZDJĘCIA

Nakładem ponad 107 tys. zł z budżetu Powiatu Wodzisławskiego zakupiono urządzenie kontrolne do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych Labtec PRO Light z przyłączami do badania aparatów Honeywell oraz przyłączami do badania aparatów Interspiro. Urządzenie to już służy zapewnieniu bezpieczeństwa strażaków z wodzisławskiej Komendy Powiatowej PSP, jest niezbędne do prawidłowego przygotowania do działań sprzętu ochrony dróg oddechowych.

