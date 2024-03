Strażacy przekazali Muzeum w Wodzisławiu historyczne pamiątki. Są tam dokumenty, pieczątki i odznaczenia. Trafią na wystawę ZDJĘCIA

Strażacy zgromadzili w solidnej, metalowej kasetce pamiątki sprzed kilkudziesięciu lat. Znajdą one swoje miejsce w historycznych zasobach wodzisławskiego muzeum. W kasetce strażacy przekazali m.in. medale wręczane za zasługi dla pożarnictwa, dystynkcje, odznaki za wysługę lat, pieczątki oraz pismo zgodnie z którym zlikwidowano jednostkę w Ligocie Tworkowskiej.

Wszystkie przedmioty zostaną teraz szczegółowo opisane, udokumentowane i zabezpieczone. Będzie można je zobaczyć podczas zbliżającej się wystawy o historii pożarnictwa na Ziemiach Wodzisławskich.

- Chciałem bardzo podziękować za przekazanie do Muzeum w Wodzisławiu tak cennych pamiątek. W ten sposób stajecie się kustoszami historii. To nasze dziedzictwo i niewielu jeszcze ma świadomość, że takie rzeczy tylko w muzeum są odpowiednio chronione. To nasza przeszłość, o której warto pamiętać, a eksponaty zostaną zabezpieczone dla przyszłych pokoleń – podkreślił w trakcie spotkania dyrektor Muzeum Sławomir Kulpa.