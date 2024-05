Prasówka 23.05.2024 Wodzisław Śląski. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego

Ks. Daniel Walusz stał się pozytywną gwiazdą internetu. Wikary w parafii bł. Karoliny w Tychach na parafialnych festynach rusza w tany, porywając do tańca innych. Zdjęcia roztańczonego księdza zrobiły furorę w sieci. Ludzie nie szczędzili pozytywnych komentarzy.

WYBORY 2024. Mieczysław Kieca to kolejny samorządowiec, który udzielił oficjalnego poparcia Łukaszowi Kohutowi, ubiegającemu się o reelekcję w Parlamencie Europejskim. Wcześniej, takiego poparcia udzielił chociażby Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza. - Nasza ziemia wodzisławska potrzebuje sprawdzonych polityków, posłów, którzy działają nie tylko gdy przychodzą wybory - mówił Mieczysław Kieca.

Polityk z Rudy Śląskiej stał się bohaterem skandalu. Jak wynika z nagrań ujawnionych przez Onet miał pastwić się nad swoją partnerką i krzyczeć do niej m.in. "jesteś suką pier * ą". Wieloletni poseł, dawny wiceminister energii oraz europoseł z okręgu katowickiego zalicza poważny kryzys wizerunkowy. Na aferę zareagował Jarosław Kaczyński. Afera wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci nie pozostawiają suchej nitki na polityku i partii, do której należał

Prasówka 23.05 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Kompot z truskawek na zimę to świetny sposób na zachowanie smaku letnich owoców. Wypróbuj przepis mojej babci na kompot truskawkowy, który idealnie nadaje się do słoików, zachowuje piękny kolor i zawsze się udaje. Wyjaśniam także, jak łatwo pasteryzować słoiki i co zrobić, żeby kompot nie spleśniał.